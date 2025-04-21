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        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:43
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        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa Diner yönetimindeki 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, Güdün Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Diner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Mustafa Diner'in ilçeye bağlı Güdün Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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