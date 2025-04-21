Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Diner yönetimindeki 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, Güdün Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Diner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Mustafa Diner'in ilçeye bağlı Güdün Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.
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