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        Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan kişi, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:34 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:34
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        Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan kişi, serbest bırakıldı.

        İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet uygulayan ve görüntülerinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine dün Yomra İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan O.D, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.D. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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