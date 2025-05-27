Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerin geldiği öğrenildi.

Toplam 86 kişinin katıldığı çalışmalarda kıyı kenar araması ile dalgıçlar tarafından su altı taraması yapılıyor.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar eşlik ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

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