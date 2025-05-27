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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:26
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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

        Ailesiyle dün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan F.R.A'nın bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar eşlik ediyor.

        Toplam 86 kişinin katıldığı çalışmalarda kıyı kenar araması ile dalgıçlar tarafından su altı taraması yapılıyor.

        Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerin geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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