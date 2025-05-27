Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün hasadı için makas sallıyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla bahçeye giren Trabzonlu üreticiler, bereketli sezon geçirmek için özveriyle çalışıyor.

Türkiye'de 2024 rakamlarıyla yaş çay tarımının yapıldığı yaklaşık 792 bin dekar alanın 152 bin dekarı Trabzon'da bulunuyor.

Yaklaşık 50 bin üreticinin çay tarımı yaptığı kentte sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden üreticiler, mayıs hasadını sürdürüyor.

Yöre insanının verimli bir sezon geçirmek için günde 12 saat ter döktüğü bahçelerde, çevre illerden gelen işçiler de çalışıyor.

Yörenin dik ve engebeli yamaçlarında zorlukla toplanan çay, bazen üreticilerin sırtlarında bazen de ilkel teleferiklerle taşınarak kendilerine verilen kota doğrultusunda ÇAYKUR ile özel sektöre ait çay fabrikalarına satılıyor.

- "Kar suyunu aldığı için en çok beğendiğimiz mayıs çayı oluyor"

Üreticilerden Erdoğan Atalar, AA muhabirine, bu ay yapılan çay hasadının ilk sürgün olarak bilindiğini söyledi.

Bahçesindeki 20 dönümlük alanda hasada başladıklarını belirten Atalar, "Mayıs çayının en büyük, en güzel avantajı kışın kar yağıyor. Kar suyunu çektiği için doğal oluyor. Birebir organik diyebiliriz. Üretim esnasında çöp de az çıkıyor. Kalite farkı var. Kar suyunu aldığı için bizim en çok beğendiğimiz ve beklediğimiz mayıs çayı oluyor." diye konuştu. Atalar, bu sene hava şartlarının verimi etkilediğini, buna rağmen geçen senenin verimini yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Günde ortalama 12 saat ter döktüklerini dile getiren Atalar, verimli sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi. Sakarya'dan çay hasadı için Of ilçesine gelen Ali Çubuk da teknolojik imkanların gelişmesiyle hasadın eskisi kadar zor olmadığını anlattı. Hava şartlarının bazen kendilerini zorladığını dile getiren Çubuk, "Güneş olduğunda sıcak oluyor, yağmurlu havalarda yürümek zor oluyor. Başka bir zorluğu yok ama zorluğuna göre de parası var, memnunuz." dedi.