        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Giriş: 04.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:30
        Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Trabzon, Gazze omuz omuza", "sessiz kalma suça ortak olma", "denizde Sumud Gazze'de umut", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım sürecinin artık son bulması gerektiğini söyledi.

        Bölgeye kalıcı barışın ve adaletin gelmesi, soykırım suçunun faillerinin durdurulması için atılması gereken adımlara dikkati çeken Arslantürk, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve ulaşımla ilgili tüm sınırlamalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

        Arslantürk, insani yardımların kesilmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu bağlamda insanlığın onur ve haysiyetinin temsilcisi olan Küresel Sumud Filosu'nu saygıyla anıyor, uluslararası sularda ve son olarak Gazze kara sularında kaçırılan tüm mensuplarının derhal ve şartsız serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Filistin halkının dünyaya erişim hakkı ve Gazze'nin yeniden inşası engellenemez."

        Kudüs'ün sadece bir şehir değil İslam ümmetinin manevi kalbi olduğunu da aktaran Arslantürk, şunları kaydetti:

        "Tarihi ve manevi önemi tartışmasız olan bu mukaddes beldede, Müslümanların hak sahipliği esastır, bu hak, hiçbir siyasi veya idari kararla kısıtlanamaz. Bu hayati önem doğrultusunda talep ediyoruz ki, Kudüs'e yönelik tüm ziyaret kısıtlamaları vize dahil olmak üzere kayıtsız ve şartsız kaldırılmalıdır. Tüm Müslümanların hukuki ve manevi bir hak olarak, kutsal mekanları serbestçe, güven içinde ve engelsiz ziyaret edebilmesi sağlanmalıdır."

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

