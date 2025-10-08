Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğu belirlendi

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde önceki gün ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının, ilçede 9 Ağustos'ta eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

        Giriş: 08.10.2025 - 21:25 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:25
        Trabzon'da ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğu belirlendi
        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde önceki gün ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının, ilçede 9 Ağustos'ta eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta eşi T.S.'ye av tüfeği ile ateş ederek öldürdükten sonra firar eden şüpheli M.S.'yi (41) yakalama çalışmalarına yönelik süreç hatırlatıldı.

        Açıklamada, 6 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Karatepe Mahallesi'nde ormanlık alanda kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu ihbarı geldiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ormanlık alan içerisinde bulunan kafatası ve kemik parçalarının, firari şüpheli M.S.'nin annesi H.S.’den alınan DNA örnekleri üzerinde moleküler genetik incelemeye yönelik hakimlik kararıyla Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığında yapılan DNA eşleştirmesinde ve otopsi işlemi sonucunda cesedin firari olan şüpheli M.S.'ye ait olduğu tespit edilmiştir."

        Öte yandan, detaylı DNA raporunun Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığınca hazırlanacağı ve olayla ilgili soruşturmanın Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü kaydedildi.

        Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde, 9 Ağustos'ta tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) bölgede arama çalışmaları başlatılmış, 6 Ekim'de Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

