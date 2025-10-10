Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Trabzon Bilim Festivali" başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Trabzon Bilim Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzon Bilim Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Trabzon Bilim Festivali" başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, geleceği şekillendirecek gençlerin heyecanına, merakına ve üretkenliğine şahit olduklarını söyledi.

        Gençlerin bilim, teknoloji ve araştırmaya yönelmesinin ülke geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Vali Yıldırım, "Bizler, bilimi rehber edinen, sorgulayan, çözüm üreten ve dünyaya değer katan bir gençliğe inanıyoruz. Bunun yanında kültürümüzü ve inancımızı da unutmuyoruz." dedi.

        Yıldırım, her büyük keşfin merak ve ilk adımla başladığını belirterek, "Sizin bugün burada gösterdiğiniz ilgi gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşıyacak adımların habercisidir. Sizlerle gurur duyuyor, bilime olan sevginizin hiç sönmemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da robotların artık hayatın bir parçası olduğuna işaret ederek, "Belki insan eliyle yaptığımız çoğu şeyi robotlar vasıtasıyla yapacağız ama insan olmadan robotlar bir işe yaramaz. İnsanlar sayesinde bu robotlar var. En iyi eğitimleri alarak bunların daha gelişmişini el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, gençlere tavsiyelerde bulunarak, bilim ve bilgiyle devam edenlerin ufuklarında istedikleri ışığı yakalayabileceğini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'u yeni bir bakış açısıyla bilimin merkezi yapma konusunda kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

        Genç, bilgiye erken ulaşanların güç sahibi olduğunu dile getirerek, "Bilgiye ulaştıktan sonra aslolan o gücün insanlığın lehine kullanılmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde bilgiye bizden daha erken ulaşanlar o bilgiyi insanlığın lehine maalesef kullanmıyor. İşte durum gözler önünde. Şu anda hakim güç olanlar Gazze'de insanlığı katlediyor. İnsanlık yerle yeksan olmuş." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti.

        Festivalde, Türkiye'nin ilk insansı robotu Ada ve 4 ayaklı Arat, Konya Bilim Merkezi robotu Fastman ile Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F ilgi gördü.

        Bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, canlı heykeller, bilim tiyatroları ve planetaryum gösterimlerinin olacağı festival, 12 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...
        Vadiler arasındaki "Uçarsu Şelalesi" alternatif turizm rotası olmaya hazırl...
        Vadiler arasındaki "Uçarsu Şelalesi" alternatif turizm rotası olmaya hazırl...
        Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, Avrupa'nın zirvesinde
        Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, Avrupa'nın zirvesinde