Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Trabzon Bilim Festivali" başladı.

Vali Aziz Yıldırım, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, geleceği şekillendirecek gençlerin heyecanına, merakına ve üretkenliğine şahit olduklarını söyledi.

Gençlerin bilim, teknoloji ve araştırmaya yönelmesinin ülke geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Vali Yıldırım, "Bizler, bilimi rehber edinen, sorgulayan, çözüm üreten ve dünyaya değer katan bir gençliğe inanıyoruz. Bunun yanında kültürümüzü ve inancımızı da unutmuyoruz." dedi.

Yıldırım, her büyük keşfin merak ve ilk adımla başladığını belirterek, "Sizin bugün burada gösterdiğiniz ilgi gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşıyacak adımların habercisidir. Sizlerle gurur duyuyor, bilime olan sevginizin hiç sönmemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da robotların artık hayatın bir parçası olduğuna işaret ederek, "Belki insan eliyle yaptığımız çoğu şeyi robotlar vasıtasıyla yapacağız ama insan olmadan robotlar bir işe yaramaz. İnsanlar sayesinde bu robotlar var. En iyi eğitimleri alarak bunların daha gelişmişini el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, gençlere tavsiyelerde bulunarak, bilim ve bilgiyle devam edenlerin ufuklarında istedikleri ışığı yakalayabileceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'u yeni bir bakış açısıyla bilimin merkezi yapma konusunda kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Genç, bilgiye erken ulaşanların güç sahibi olduğunu dile getirerek, "Bilgiye ulaştıktan sonra aslolan o gücün insanlığın lehine kullanılmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde bilgiye bizden daha erken ulaşanlar o bilgiyi insanlığın lehine maalesef kullanmıyor. İşte durum gözler önünde. Şu anda hakim güç olanlar Gazze'de insanlığı katlediyor. İnsanlık yerle yeksan olmuş." dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. Festivalde, Türkiye'nin ilk insansı robotu Ada ve 4 ayaklı Arat, Konya Bilim Merkezi robotu Fastman ile Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F ilgi gördü.