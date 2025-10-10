Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübünden mali tabloya ilişkin açıklama:

        Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kulübün 4 milyar 255 milyon lira borcu bulunduğunu açıkladı.

        Giriş: 10.10.2025 - 19:11 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:11
        Trabzonspor Kulübünden mali tabloya ilişkin açıklama:
        Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kulübün 4 milyar 255 milyon lira borcu bulunduğunu açıkladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı ifade edildi.

        Açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle birlikte eylül ayında 1 milyar 4 milyon lira gelir elde edildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar lira ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,48 milyar lira tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar lira olduğu görülecektir. Ayrıca, Uğurcan Çakır’ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar lira gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

