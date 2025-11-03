Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu'ndan "nitelikli turizm" hedefi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, bölgede turizmi nitelikli hale getirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:13
        TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu'ndan "nitelikli turizm" hedefi
        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, bölgede turizmi nitelikli hale getirmek istediklerini söyledi.

        Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Tuna, bölgede turizmle ilgili hedefledikleri çalışmaları aktardı.

        Tuna, nitelikli turizmi hedeflediklerini belirterek, "Doğu Karadeniz sadece doğal güzelliği ile değil, insanı ile çok güçlü bir destinasyon. Biz bu potansiyeli dünyaya doğru bir dille anlatmak istiyoruz. Mesele turist sayısı değil, mesele gelen misafirlerin memnun ayrıldığı, tekrar geldiği ve dostlarını da getirdiği destinasyon haline gelmek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

