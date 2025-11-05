Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 5 Kasım 2015'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Necmi Çakır, kabri başında anıldı.

Şehit Çakır'ın, Sıraağaç Mahallesindeki kabri başında yapılan anma programında İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, Kur'an-ı Kerim okudu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada, şehitler tepesinin asla boş kalmayacağını belirterek, "Of'umuzun evladı, kahraman Şehit Özel Harekat Polisi Necmi Çakır'ı mezarı başında rahmet ve minnetle andık. Şehidimizin kıymetli babası Fahri Çakır ağabeyimiz bizleri her zamanki gibi babacan, müşfik ve samimi bir şekilde karşıladı. Rabbim vatan ve millet uğruna şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Anma programına, şehit Necmi Çakır'ın ailesi ve yakınları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, gaziler, yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.