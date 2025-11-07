Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı düzenlendi

        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:26
        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı düzenlendi
        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Yaşamak Güzel Derneği ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle "Sağlığınız İçin Güvenle Dokunuyoruz" mottosuyla Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde program düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çok önemli bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Genç, belediye olarak insanların sağlıklı yaşamına katkı sağlamanın önemli olduğuna işaret ederek, "Teknolojinin bize kazandırdığı çok önemli bir fırsat. Bu işlerde paydaş oluyoruz. Erken teşhisin, tedavinin yanında acil durumlarda küçücük aparata dayalı olarak müdahale edecek olan ekibin bilgi sahibi olması hastalarımız için çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen, Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, Trabzon Yaşamak Güzel Derneği Başkanı Yasemin Bozdağ, akademisyenler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

