        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:18
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, 5'e 2 ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

