        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Keçi kılından 64 yıldır çorap örüyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki İdris Sağlam, hem geleneksel çorap örme ustalığıyla hem de eşi hasta olduğu için ev işlerinde gösterdiği özveriyle çevresindekilerden takdir topluyor.

        Giriş: 19.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:11
        İlçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Sağlam, 64 yıldır kirmenle keçi kılını eğirerek elde ettiği ipten yün çorap örüyor.

        Yörede artık az kişinin bildiği keçi kılından çorap örme geleneğini sürdürmek için gayret gösteren Sağlam, günün büyük kısmını 4 şişle örgü örerek geçiriyor.

        Boynundan ipi, elinden de şişlerini düşürmeyen Sağlam, diğer yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele eden eşi Hanife Sağlam'a ev işlerinde destek oluyor.

        Ev düzeninden yemeğe kadar her işi üstlenen Sağlam, 55 yıllık hayat arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        Eşine gösterdiği ihtimamla çevresinde takdir toplayan 4 çocuk babası Sağlam, yaşamın zorluklarına rağmen sevginin, vefanın ve emeğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

        - "Çorap örmekten keyif alıyorum"

        İdris Sağlam, AA muhabirine, eşiyle 15 yıl yaylacılık yaptığını söyledi.

        Bölgedeki birçok yaylada uzun yıllar koyun ve keçi baktığını belirten Sağlam, "Çocuklar büyüdü. Yaylacılık yapmamızı istemediler, biz de bıraktık. Şimdi arılarım var. Yaklaşık 10 senedir arıcılık yapıyorum. Arılarımla yaylamı yapıp geliyorum." dedi.

        Sağlam, akciğer hastası eşinin nefes almakta zorlandığını belirterek, "Eşimi ayda bir veya iki defa hastaneye götürüyorum. Her gitmemizde doktor enfeksiyonu yükseldiği için 10 gün yatırıyor. Ondan sonra kontrole gidiyoruz. Sürekli hastaneye gidip geliyoruz." diye konuştu.

        Ev işlerini üstlenerek eşine destek olduğunu dile getiren Sağlam, "Hanım rahatsız. Ben erken kalkarım, ona 'sen yat, çayı ben demliyorum' derim. Sofrayı hazırlıyorum ondan sonra 'kalk' diyorum. Bazen bulaşıkları o, bazen ben yıkıyorum. İdare edip gidiyoruz." ifadesini kullandı.

        Sağlam, keçi kılı ipten çorap örmeye 10 yaşında başladığını anlatarak, "Eskiden evin altı kahvehaneydi. Arkadaşlar burada çorap örerdi. O zaman onlara bakarak öğrendim. Ben de başladım. Onların hepsi öldü. Aralarında ören tek ben kaldım. Örmeye devam ediyorum. Ördüklerimin çiftini 2 bin liradan satıyorum." dedi.

        Çobanlardan temin ettiği keçi kılını eğirerek ipe çevirdiğini, sonra da yumak yaparak örmeye başladığını belirten Sağlam, "Koyun yününden de oluyor ama ben keçi kılından yapıyorum. Keçi kılından çorabı kışın karda ayağını soğuk suya sokarak giy üşümezsin, ayağın ateş gibi olur. Yazın giyersen ayağın serin olur. Çok rahattır." diye konuştu.

        İdris Sağlam, ördüğü çoraplara talebin fazla olduğunu, tanıdıkların ve onlar aracılığıyla duyanların çorapları satın aldığını aktararak, şunları kaydetti:

        "İsteyen çok ama yetişemiyorum. İşi bildikten sonra çorap örmek kolay. Çorap örmekten keyif alıyorum. Yaylalarda arıların yanında örmene devam ediyorum. Vakit geçiriyorum. Gözler görene, zaman bitene kadar yaptığım tüm işlere devam edeceğim."

        - "Birbirimize kötü hiçbir lafımız yok"

        Hanife Sağlam da eşi İdris Sağlam ile hayatın tüm zorluklarını paylaştıklarını söyledi.

        Birbirleriyle uyumlu olduklarını, güzel zamanlar geçirdiklerini belirten 72 yaşındaki Sağlam, "Eşim evde bana yardımcı oluyor. Benden iyi yemek yapıyor. Yaşamımız iyi. Beni hastaneye alıp gidiyor, kolumdan tutuyor. Hiç bırakmaz beni." dedi.

        Sağlam, eşinin severek kendisine destek olduğunu anlatarak, "Eksikleri getirir. Birbirimize kötü hiçbir lafımız yok. Bu günümüze şükürler olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

