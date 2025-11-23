Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yıldırım, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının kabul edişinin 97'nci yılı olduğunu belirtti

        Atatürk'ün, 'milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bilgiyi, teknolojiyi üretemeyen, kullanamayan toplumlar, hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi alanda geride kalmaya mahkumdurlar. Bu yarışta en büyük sorumluluk ve görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz sayesinde medeni dünyada hür, onurlu ve muteber bir millet olarak daha iyi noktalara ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktur."

        Öğretmenler sayesinde yarınların çok daha parlak olacağına gönülden inandığını belirten Yıldırım, "Bu düşüncelerle başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam dilerken tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak İki takım 35. randevuda
        Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak İki takım 35. randevuda
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde öğretmenlere indirim uygula...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde öğretmenlere indirim uygula...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Öğretmenler Günü mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Öğretmenler Günü mesajı
        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir FK 35'inci randevuda
        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir FK 35'inci randevuda
        Trabzon'da hamside fiyat düştü, ilgi arttı
        Trabzon'da hamside fiyat düştü, ilgi arttı
        Otomobil, alt yola düştü; sürücü öldü, kardeşi yaralı
        Otomobil, alt yola düştü; sürücü öldü, kardeşi yaralı