Trabzon Valisi Yıldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının kabul edişinin 97'nci yılı olduğunu belirtti

Atatürk'ün, 'milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bilgiyi, teknolojiyi üretemeyen, kullanamayan toplumlar, hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi alanda geride kalmaya mahkumdurlar. Bu yarışta en büyük sorumluluk ve görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz sayesinde medeni dünyada hür, onurlu ve muteber bir millet olarak daha iyi noktalara ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz yoktur."

Öğretmenler sayesinde yarınların çok daha parlak olacağına gönülden inandığını belirten Yıldırım, "Bu düşüncelerle başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam dilerken tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.