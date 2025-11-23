Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını hamsi süslüyor

        Trabzon'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 75 lira arasında satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:03
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını hamsi süslüyor
        Trabzon'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 75 lira arasında satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında barbun 400, istavrit 100, mezgit 350 ila 500, hamsi kilogramı 50 ila 75 liradan satılıyor.

        Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, sezonun çok bereketli geçtiğini, özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını söyledi.

        Örseloğlu, geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını dile getirerek, fiyatların oldukça uygun olduğunu ifade etti.

        Hamsiye şehir dışından da ilgi gösterenler olduğunu belirten Örseloğlu, "Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

        

