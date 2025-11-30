Üç dikiş makinesiyle başladığı tekstil sektöründe dünya pazarına açıldı

ENES SANSAR - Trabzon'da kendi imkanlarıyla başladığı tekstil sektöründe çeşitli destekler alarak kendini geliştiren kadın girişimci Merve Bulut, 50 metrekarelik atölyede başladığı yolculuğunu Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 bin metrekarelik alanda sürdürüyor.

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Bulut, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmasının ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilgi duyduğu kostüm tasarımı ve dikimine ilişkin girişimlerde bulundu.

Bulut, atölyesini açabilmek amacıyla 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Makine desteği sayesinde 2019'da kent merkezinde 50 metrekarelik tekstil atölyesi açan Bulut, pandemi döneminde yıkanabilir maske üretmeye başladı.

Bu süreçte aynı zamanda eşofman, mont, iş yeri kıyafeti de üreten Bulut, atölyesini Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik bir fabrikaya taşıdı.

Kadın girişimci Merve Bulut, AA muhabirine, neredeyse hiç sermayesi olmadan KOSGEB'den aldığı hibeyle işe başladığını söyledi.

İşini her zaman severek ve isteyerek yaptığına dikkati çeken Bulut, "Üç makineyle başladım. 50 metrekarelik küçük bir ortamda kendim dikiyordum, çalışanlarım yoktu. Sonra yavaş yavaş iş geldikçe bir çalışanım oldu bir de makine aldım, işler büyümeye başladı. İlk önce Trabzon ve çevre illerden, sonra İstanbul'dan talepler geldi. Ardından Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzandı." diye konuştu.

- "Tasarımını ilk önce hayal ediyorum"

Yıkanabilir maske üretimi sayesinde sermayesinde artış sağladığını ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımları kendim yapıyorum. Bizim işte işin mutfağında olmadığın, işi başından sonuna kadar bilmediğin sürece başarılı olamıyorsun. Ben bu işin tasarımını ilk önce hayal ediyorum, sonra tasarlıyorum. Bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde bir numune çıkarıyorum. Numuneyi beğendikçe devamı geliyor."

ABD'ye ilk olarak 2022'de ihracat yaptığını belirten Bulut, "Bizim üretip üretemeyeceğimizi sordular. Ben de bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim. Çünkü çok yüklü bir adetti, mevcut potansiyelimiz bunu kaldırmayacaktı. Bir numuneyle birlikte fiyat çalışması yaptım. Ardından bir telefon geldi işin onaylandığını söylediler." dedi.