Trabzon'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme başlandığını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Çömlekçi Mahallesi'ndeki dönüşümün ilk etabının bittiğini, diğer etaplarda ise yoğun çalışma olduğunu belirtti.

Esentepe Mahallesi'nde de aynı anlayışın devamı için adım atmak istediklerine işaret eden Genç, "Bu mahallemizi yeni bir yüz olarak şehrimize kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, 16 bin 600 metrekaredeki hak sahipleriyle görüşmeleri başlattıklarını vurgulayarak, "Esentepe Mahallemiz şehrimizin en kadim, en güzel mahallelerinden. Burada mahalle kültürünü etkilemeyecek, şehre yakışır ve modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Çalışmayı başlattık, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.