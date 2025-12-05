Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar doları aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan ihracat 1 milyar 329 milyon 136 bin 277 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 11 ayda yapılan ihracatta Trabzon'dan 987 milyon 89 bin dolar, Rize'den 180 milyon 650 bin dolar, Gümüşhane'den 97 milyon 252 bin dolar, Artvin'den de 64 milyon 143 bin dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-kasımda Gümüşhane'nin ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış yaşandığı, Trabzon ve Rize'ninkinde yüzde 17, Artvin'inkinde ise yüzde 12 düşüş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 523 milyon 313 bin dolarla fındık ve mamulleri, 201 milyon 361 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 195 milyon 358 bin dolarla maden ve metallerin geldiği vurgulandı.

Bölgeden ocak-kasım döneminde 140 farklı ülkeye ihracat yapıldığı, en fazla dış satımın İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Bulgaristan'a gerçekleştirildiği belirtildi.