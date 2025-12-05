Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin, "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz." dedi.

Trabzon'da temaslarda bulunan Bakan Tunç, bir gazetecinin "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında görüşleri sorulması üzerine, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır." yanıtını verdi.

- "Bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık"

Tunç, ayrıca Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soruşturmalara yönelik soru üzerine de şunları kaydetti: