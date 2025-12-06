Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

        Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğindeki stres kırığı tanısı dolayısıyla operasyon geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:37
        Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi
        Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğindeki stres kırığı tanısı dolayısıyla operasyon geçirdi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

