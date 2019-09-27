Forum Trabzon sanatçı Emre Kınay’ı ağırlayacak

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon düzenlediği ‘’Aile Festivali’’ kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü ünlü oyuncu Emre Kınay’ı ağırlıyor.

Forum Trabzon, 21 Eylül 2019 tarihinde 7’den 70’e herkesin katılacağı Aile Festival’ine start vermişti. Aile Festival’i kapsamında birbirinden eğlenceli iki ayrı yarışmayı da ziyaretçileri ile buluşturacak olan Forum Trabzon 28 Eylül Cumartesi günü ünlü oyuncu Emre Kınay ile “Eşimi En İyi Ben Bilirim” yarışması ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Türkiye’nin en başarı dizi oyuncularından Emre Kınay, Trabzon’da aileleri yarıştıracak. Merakla beklenen yarışmada birinci olan aileye sürpriz hediyeler takdim edilecek. Sınırlı sayıdaki yarışmacı aileler, ilk başvuranlar içinden seçilecek. Yarışma 28 Eylül Cumartesi saat 15.00 de yapılacak.

TRABZON 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:17

YATSI 19:37

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