Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, AraklıBayburt karayolunda meydana gelen kazada öğrenci servisi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesine çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.
TRABZON
28 Eylül 2019 Cumartesi
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