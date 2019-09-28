Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuya çıkacak

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 129. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 20 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyahbeyazlıların 176 golüne, bordomavililer 139 golle yanıt verdi.



Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyahbeyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 maç ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 22 biterken Trabzon'da ise oynanan müsabakayı bordomavililer 21 kazanmıştı.



Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Bordomavililerin 62 golüne siyahbeyazlılar 26 golle karşılık verdi.



Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 71'lik skorla aldı. Siyahbeyazlılar ayrıca, rakibini 20012002 ve 20032004 sezonlarında 50, 19941995'te de 40 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 40'lık sonuçla elde etti.



Trabzonspor iç sahada 7 maçtır yenilmiyor

Bordomavililer evinde oynadığı son 7 süper lig maçında yenilgi görmedi. Trabzonspor sahasındaki en son yenilgisini 17 Şubat 2019'da Alanyaspor karşısında 20'lık sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

TRABZON 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:42

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