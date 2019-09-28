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Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görevli Suat Tekelioğlu vefat etti

DHA

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavilerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu´nun vefat ettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavilerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu´nun vefat ettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Bir dönem kulübümüzde futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübümüzün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu´nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlu´nun, TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu´nun kardeşi merhum Suat Tekelioğlu´na Allah´tan rahmet; yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. 24 Eylül 1958 tarihinde Trabzon´da dünyaya gelen Suat Tekelioğlu, Trabzonspor´un eski antrenörü Sadi Tekelioğlu´nun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu´nun ve eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu´nun kardeşidir. Kulübümüzde ve Trabzon Fenerbahçe takımında forma giyen Tekelioğlu, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam etti. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor´u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinspor´da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı. Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır" denildi.
Suat Tekelioğlu´nun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon İskenderpaşa Camii´nden kaldırılacağı kaydedildi.

TRABZON

28 Eylül 2019 Cumartesi

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