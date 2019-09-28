Trabzon'da kardeşlerin araba merakı ölümle sonuçlandı Babasının Azerbaycan'dan gelen arkadaşının otomobilini alarak yola çıkan iki kardeşin içinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı Kardeşlerden biri öldü, diğeri yaşam mücadelesi veriyor

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde kardeşlerin araba merakı ölümle sonuçlandı. Taşkıran mahallesinde babalarının Azerbaycan'dan gelen arkadaşının otomobilini alarak yola çıkan iki kardeşin içinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kardeşlerden biri öldü, diğeri yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Taşkıran mahallesindeki evlerine Azerbaycan'dan ziyarete gelen babalarının arkadaşının otomobilini alan 16 yaşındaki Yunus Emre Kurt yanındaki 11 yaşındaki kardeşi Hamza Kurt ile bu sabah yola çıktı. Bir süre sonra Yunus Emre Kurt’un kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanarak dereye kadar indi. Otomobilde bulunan Hamza Kurt otomobilden dışarıya fırlarken, kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan dışarı fırlayan Hamza Kurt yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, otomobil içinde dereye kadar uçan sürücü Yunus Emre Kurt araç içinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TRABZON 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:42

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