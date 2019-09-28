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Balık bollaştı, tezgâhlar şenlendi Sezonun en bereketli günlerini yaşayan balıkçılar çok çeşitli ...

İHA

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler başlangıçlarda pek umduklarını bulamazken, birkaç gündür bol balıkla limanlara dönüyor. Tezgahlarda palamudun dışında diğer balık çeşitlerinin bol olduğu gözlenirken balıkçılar özellikle EkimKasım aylarının bereketli geçeceğine inanıyor.

Balık bollaştı, tezgâhlar şenlendi Sezonun en bereketli günlerini yaşayan balıkçılar çok çeşitli balık türleriyle moral buldu Bir hafta önce kilosu 25 TL olan hamsi fiyatı 10 TL’ye kadar geriledi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler başlangıçlarda pek umduklarını bulamazken, birkaç gündür bol balıkla limanlara dönüyor. Tezgahlarda palamudun dışında diğer balık çeşitlerinin bol olduğu gözlenirken balıkçılar özellikle EkimKasım aylarının bereketli geçeceğine inanıyor.
Sezon başından beri ilk kez tezgahlarında bu kadar bol balık çeşitlerinin olduğunu belirten balıkçılar palamudun da yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını bunun da umut verici olduğunu söylediler.
Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, balık çeşitlerinin bol olmasının hamsinin fiyatını düşürdüğünü belirterek “Bugün itibariyle tezgahlarımızda hamsi, sargan, mezgit bol. Palamut yine yok denilecek kadar az. Hamsi yavaş yavaş irileşmeye başladı. Dolayısıyla fiyatlarda aşağıya düşmeye başladı. Hamsi iki gün önce 20 TL idi, ancak fiyatı giderek aşağıya doğru düşüyor bunun da nedeni diğer balıkların bol olmasından kaynaklanıyor. Palamudun dışında hepsi bol diyebiliriz” dedi.
Esnaflardan Emin Avcı da bu günlerde tezgâhların yavaş yavaş şenlenmeye başladığını ifade ederek “Bu aralar balık bol gelince tezgahlarımız yavaş yavaş şenlenmeye başladı. İnşallah daha da bollanır. Şu anda yerli hamsimiz var. Tezgâhlarımızda hamsinin yanı sıra mezgit, barbun, sargan. İstavrit çeşitlerimiz var. İlerleyen günlerde inşallah daha da bol olacak. Üç dört günden beri balık gelmeye başladı. Bir hafta önce kilosu 25 TL olan hamsi şu anda 1015 TL civarında. Bol olunca fiyatı da düşüyor. Palamut 23 gün önce kendini gösterme başladı yavaş yavaş irileşiyor. inşallah o da bollanır. Sezonumuz başlangıçta kötüydü birkaç gündür çeşit biraz bol olunca herkesin yüzü güldü diyebiliriz“ ifadelerini kullandı.
Münir Yılmaz isimli esnaf ise “Tezgâhlar şen görülebilir ancak yine de istikrarsızlık var. Eylül ayı başlangıçta zayıf geçti. Ekim ayında beklentimiz var. EkimKasım ayı balıkçı için en bereketli olduğu ay olduğunu söyleyebilirim” dedi.
İlhan Özbayrak da havaların biraz soğumasıyla balık çeşitlerinin de arttığını kaydederek “Havalar soğumaya başlayınca balık çeşitleri de artmaya başladı. Palamut çok az geldi ancak diğer çeşitler var. Hamsinin fiyatı kalitesine göre değişiyor. İnce hamsiler daha ucuz iri hamsiler daha pahalı oluyor. Tezgahlar şen görülüyor ancak fiyatlar yine de yüksek” diye konuştu.
Öte yandan Trabzon Balık Hali'nde Hamsinin kilosu 10, istavrit 15, palamut 1525, mezgit 2535, sargan 2035, barbun 3540 TL’den satılıyor.

TRABZON

29 Eylül 2019 Pazar

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