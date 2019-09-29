Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı

DHA

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt'un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı. 

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt'un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı. 
Kaza, dün, Çaykara'ya bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede gezmeye başladı. Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. 

TRABZON

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:45
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi
YEREL HABERLER Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi
Abdullah Avcı: "Kabul edilebilir bir durumda değiliz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Kabul edilebilir bir durumda değiliz"
Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından
Sosa: "Bu galibiyet çok önemliydi" Trabzonspor kaptanı Jose Sosa: "Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım" "Burak'ın beni ittirdiğini düşündüm ama konuştuğumuzda öyle bir şey olmadığını benim yanlış gördüğümü söylemişti. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok seviyorum"
YEREL HABERLER Sosa: "Bu galibiyet çok önemliydi" Trabzonspor ...
Karaman: "Kazanmak sevindirici"
YEREL HABERLER Karaman: "Kazanmak sevindirici"
Ahmet Ürkmezgil: Şoka girdik, söylenecek çok fazla bir şey yok
YEREL HABERLER Ahmet Ürkmezgil: Şoka girdik, söylenecek çok fazla ...
Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık" Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır: "Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik; arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi"
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet ...
Ahmet Ürkmezgil: "Şoktayız"
YEREL HABERLER Ahmet Ürkmezgil: "Şoktayız"
Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz"
Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1
Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş:0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfıkebir’de yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfıkebir’de yatılı ...
Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon Valiliğinden, “Bekçilerinin kelepçe ile müdahale” açıklaması
YEREL HABERLER Trabzon Valiliğinden, “Bekçilerinin kelepçe ile ...
Aytaş Asmasu Şelalesi turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Aytaş Asmasu Şelalesi turistlerin ilgisini çekiyor
Beşiktaş, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Trabzon'a geldi
Emre Kınay, aileleri yarıştırdı Emre Kınay, Forum Trabzon’da
YEREL HABERLER Emre Kınay, aileleri yarıştırdı Emre Kınay, Forum ...
Ofspor - Esenler Erokspor: 0-1
YEREL HABERLER Ofspor - Esenler Erokspor: 0-1
Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu
YEREL HABERLER Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda ...
Balık bollaştı, tezgâhlar şenlendi Sezonun en bereketli günlerini yaşayan balıkçılar çok çeşitli balık türleriyle moral buldu Bir hafta önce kilosu 25 TL olan hamsi fiyatı 10 TL’ye kadar geriledi
YEREL HABERLER Balık bollaştı, tezgâhlar şenlendi Sezonun en ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X