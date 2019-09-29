Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11´inden farklı olarak Beşiktaş karşısında iki değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Campi'nin yerine Hüseyin, Avdijaj'ın yerine ise 11´de sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet'e forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban´ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ BU SEZON İLK KEZ

Trabzonspor´un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.

SERKAN ASAN'IN İLK HEYECANI

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.

HÜSEYİN 11'E GERİ DÖNDÜ

Getafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi´ye kaptıran Trabzonspor´un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11´deki yerini aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLU YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü´ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.



TRABZON 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

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