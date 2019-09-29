Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş:0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 20'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalarla buluştu. 10

41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Karius'dan dönen top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalara gitti. 20



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Trabzonpor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xxx, Kamil Ahmek Çörekçi xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Sturridge, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Necip x, Caner xx, Hutchinson x, Dorukhan x, N'Koudou x, Oğuzhan x, Boyd x, Burak x

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens, Diaby

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Sosa (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Hüseyin (Trabzonspor) Dorukhan, Necip (Beşiktaş)

TRABZON 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

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