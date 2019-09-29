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Sosa: "Bu galibiyet çok önemliydi" Trabzonspor kaptanı Jose Sosa: "Bizim takımımız gerçekten iyi ...

İHA

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordomavili ekip, mücadeleden 41 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordomavili takımın kaptanı Jose Sosa, son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıkları için Beşiktaş galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Sosa, "Kahramanlık öte bugün önemli olan takıma yardımcı olabilmekti. İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyeti eğer takıma yardımcı olduysam tabi kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi" dedi.
Trabzonspor'un iyi oyun ortaya koyan ve insanlara umut vaad edebilen bir takım olduğunu kaydeden Sosa, "Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu bugün bunu yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Burak Yılmaz'ı çok seviyorum"
Karşılaşmada Burak Yılmaz ile yaşadığı gerginlik ile ilgili soruya Sosa, "Saha içinde aslında olan şey bir tartışmadan ziyade rakip takım oyuncuları genellikle çoğu atakta ve çoğu gelişen durumda hep hakeme şikayet etmeye başlamışlardı. O anda Uğurcan'ın vakit geçirdiğine dair bir şikayette bulunmuşlardı. Daha sonra Burak'ın beni ittirdiğini düşündüm ama konuştuğumuzda öyle bir şey olmadığını benim yanlış gördüğümü söylemişti. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok seviyorum. Beraber oynadık. Aynı takımda beraber ter döktük. Beraber emek verdik. Dolayısıyla aramızda bir tartışma olmadı. Sadece o anın getirdiği bir gerginlik diyebiliriz. Ben bu gerginliklerin içinde olmayı seven biri değilim. O anda rakibimizin yenilmenin de verdiği duyguyla beraber o an sadece o pozisyondan dolayı şikayet etmesiyle gelişen bir durum yaşandı. Çok önemli bir şey değil" diye konuştu.
Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kimin gölü attığı çok önemli değil. Hocamızla yaptığımız görüşmeler o da topu daha kaleye yakın şekilde atmamı çünkü bir dokunuşla belki de kimse dokunmadan kaleye girmesini istemişti. Ben de onu yapmaya çalıştım. Kimin adına yazıldığını önemli değil."

TRABZON

30 Eylül 2019 Pazartesi

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