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Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanmanın sevindirici olduğunu, oyuncularının ihtiyacı olan sonucu aldığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanmanın sevindirici olduğunu, oyuncularının ihtiyacı olan sonucu aldığını söyledi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kazanmanın sevindirici olduğunu kaydeden Ünal Karaman, "Sahada mücadele veren, ihtiyacı olanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi yürekten desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Takımda hiçbir şey değişmedi. Gençlerbirliği maçında Sörloth üç golü atmış olsaydı, iki farka öne geçmiş olacaktık. Sivas'ta penaltıyı atmış olsaydık belki istediğimizi almış olacaktık. Bugün farklı şeyler konuşacaktık. Bugün 4-1 kazandık hata yapmadık mı? Elbette ki yaptık. Futbolun içinde bunlar her daim olacak. Görünen o ki biz saha içindekiler ve soyunma odasındakilerle ya da bize inanan samimi insanlarla bu süreci geçmeye çalışacağız. Beşiktaş gibi köklü camiada zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor ama henüz daha ligin başı denilebilir. Bu tarz hatalar olabilir. Aslında çok fazla da değişen bir şey yok. Oyuncularım yine mücadele diyor, bundan önceki haftalarda da ediyordu. Kazanamayınca bu mücadele görünmüyordu. Şimdi kazandık diye de her şeyi harika gibi göstermenin de manası yok. Evet biz kazandık, oyuncularım her zamanki gibi mücadele ettiler. Ama bu mücadelenin karşılığında buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici. Zaten geldiğimiz andan beri bütün oyuncularım takım aidiyeti içerisinde birbirlerine en ufak sorun çıkartmaksızın mücadele veriyorlar. Bunu görüp takdir edenler başımızın tacı. Görmeyip, kaostan beslenenlere de çok fazla söyleyecek sözümüz yok. Biz aynı antrenmanları, aynı bildiğimizi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Oyuncularımız adam, insan. Yoklukta mazerete sığınmıyorlar. Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor. Değişen hiçbir şey yok. O maçlarda kaçırdık kazanmadık, bu maçta attık. Sonuç bu" diye konuştu
"BU TAKIM HİÇ Mİ TÖKEZLEMEYECEK ?"
Kimseye kızgınlığının olmadığını ifade eden Karaman, "Bu takım geldiği andan beri mücadele gösteriyor. Benim burada yıllarım geçti. Burada söyleyeceğim sözler klasik bir teknik adam sözü değil. Bu camia içerisinde görev yaptığımız süre içerisinde de hiçbir söylem ve eylememiz futbolcu Ünal Karaman ile teknik adam Ünal Karaman arasında farklılık oluşturmuyor. Kızgınlığım yok. Biz aynı samimiyetle antrenman yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularım aynı samimiyetle mücadele vermeye çalışıyor. İsteriz ki insanlar empatik sorgulama yapsınlar. Takımın içerisindeki sıkıntıları anlamaya gayret göstersinler. Kitleler daha fazla sahiplenmesi gerekirken suçlu arar pozisyonunda. O zaman nasıl kenetleneceğiz? Zor günlerin üstesinden gelme adına birbirimizle nasıl sözleştik? Böyle mi olacak? Biz düşeceğiz üzerimize basın. Ne zaman görevinizi yapacaksınız, sahipleneceksiniz? Ben burada tek bir şeye bakarım. Oyuncunun, hocanın, yönetimin niyeti. Hiç kimsede bir niyet bozukluğu yok. Hiç mi tökezlemeyeceğiz? Ne zaman sahipleneceksiniz?" şeklinde konuştu.
ABDULLAH AVCI: DURUM KABUL EDİLİR GİBİ DEĞİL
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, kabul edilebilir bir durumda olmadıklarını belirterek, "Ligde 6 hafta, beş puan. Üç mağlubiyet, deplasmanda 10 gol, tek galibiyet. Hem kulübün hem de benim ekibin çok alışık olduğu ve kabul edilebilir bir durum değil. Teknik olarak bu maçın yorumuna girmek istemiyorum. Kendi kalemize gol attık değil bence aslında deplasmanda üç maçın sonunda yediğimiz 10 gol. İlk golden sonra çok kırılgan ve oyunda kopmaların, kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anının içinde büyük takım refleksi ile olmamız lazım. Çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş seyircisi, kulübü, tarihi özellikle böyle durumlarda da yönetimine, içindeki problemlerine veya takımına sonuna kadar destek olmuştur. Biz bunun için bugün itibarı ile çok kırılgan yapımız var. Bunun altından çok çalışarak kalkmamız lazım" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ ZOR DURUMLARDA KAFASINI KALDIRARAK KALKMIŞTIR" 
Avcı, bir basın mensubunun 'istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya ise, "İstifa etmek, etmemek. Beşiktaş kulübü ile bir oyun, oyun kültürü, ligimizde yarışan,  Avrupa'da da sistemiyle gelişmiş bir takım üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübü, taraftarı, tarihi her zaman zor durumlarda kafasını kaldırarak kalkmıştır. Bugün itibarıyla baktığınızda belki iki galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun içinde tekrar olabilmek için. Yaşadığımız süreç, üç maç, deplasman 10 gol kabul edilebilir bir durum değil. Bunu bende mesleki anlamda yaşamadığım bir durum. Çok fazla duygularımla konuşmak istemiyorum. Perşembe ve pazar maç var. Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Sistem ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncu grubu da buna inandı. Ligin şampiyonluğa aday takımları Trabzonspor'da buna dahil tam oyun ve performans olarak tam oturmamış gibi görünüyor. Kağıt üzerinde görüntü iyi değil. Alanyaspor yanlış anlaşılmasın en tepedeki takımla altı puan fark var. Herkes yarışın içinde oyun ve performans durumu oturmamış. Biz bunun daha aşağısındayız. Buna biz de dahiliz. Umarım kafamızı erken kaldırıp doğru büyük takım refleksi veririz. Bunun üzerinde çalışacağız" diye konuştu.
"TARAFTARIN DESTEĞİ KAFAMIZI KALDIRMAMIZA YARDIMCI OLACAK"
Taraftar desteğinin önemli olduğunu ifade eden Avcı, "Beşiktaş taraftarı stada geldiğinde, takımını desteklediğinde, kafasını kaldırmasına en büyük yardımcı olandır. Tabi ki eleştirisini yapacak. Maçtan sonra yapacak. Onlardan kulüp, oyuncu ve bizde bir şeyler çıkaracağız. Taraftar bize destek olduğu sürece erken kafamızı kaldırmamıza yardımcı olacak" dedi.
Avcı, son olarak yabancı oyuncu sayısıyla ilgili gelen soruya ise şöyle cevap verdi: "Bunun değerlendirmesini gazeteciler oyununu ve oyuncu üzerinden yapabilir. Beşiktaş'ın oyuncusu bizim için değerlidir. 11 yabancı ile çıkması önemli değil. Nasıl çok oyuncu yetiştiririz. Trabzonspor'un yetiştirdiği iki önemli oyuncudan biri yurt dışına gitti. Diğerinin de gitme potansiyeli var. Bunların sayısını çoğaltırsak belki yabancı tercihini kullanmaz yerli tercihinden devam edersiniz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ünal Karaman'ın açıklamaları
Abdullah Avcı'nın açıklamaları

TRABZON

30 Eylül 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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