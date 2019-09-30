Ünal Karaman, İstanbul devlerine boyun eğmiyor!

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordomavililer, Karaman yönetiminde söz konusu İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetiyle moral buldu. Bordomavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.

Bordomavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordomavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.



Karamanlı Trabzonspor evinde yenilmedi

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordomavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 40, ardından Fenerbahçe'yi 21 mağlup etti. Ardından da Beşiktaş'ı 21 ve 41'lık skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.



Tek yenilgi deplasmanda

Trabzonspor Karaman yönetiminde ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 31 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Beşiktaş ile 22 berabere kalan bordomavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden de 11 beraberlikle ayrıldı.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı karnesi:



Trabzonspor Galatasaray: 40

Trabzonspor Fenerbahçe: 21

Beşiktaş Trabzonspor: 22

Galatasaray Trabzonspor: 31

Fenerbahçe Trabzonspor: 11

Trabzonspor Beşiktaş: 21

Fenerbahçe Trdabzonspor: 11

Trabzonspor Beşiktaş: 41

TRABZON 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.