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Alkollü sürücü anne ve kızını böyle ezdi Tedavisi süren anne ve kızı kaza sonrası serbest kalan ...

İHA

Trabzon'un Yomra ilçesinde yolda yürüyen anne ve kızının alkollü minibüs şoförünün aracıyla çarpması ve üzerlerinden geçmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Tedavisi süren anne ve kızı kaza sonrası serbest kalan alkollü minibüs şoförünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

Alkollü sürücü anne ve kızını böyle ezdi Tedavisi süren anne ve kızı kaza sonrası serbest kalan alkollü minibüs şoförünün serbest kalmasına tepki gösterdi

Trabzon’un Yomra ilçesinde yolda yürüyen anne ve kızının alkollü minibüs şoförünün aracıyla çarpması ve üzerlerinden geçmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Tedavisi süren anne ve kızı kaza sonrası serbest kalan alkollü minibüs şoförünün serbest kalmasına tepki gösterdi.
Trabzon’un Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan kavşakta 23 Eylül tarihinde meydana gelen kazada yol kenarında yürüyen Güller Kaya (45) ve 17 yaşındaki kızı Sedanur Kaya, alkollü Gökhan A.’nın kullandığı minibüsün altında kaldı. Kullandığı minibüsün altında kalan anne ve kızını fark etmeyen, minibüsü geri vitese takarak anne ve kızını bir kez daha ezen sürücü vatandaşların ve polis memurlarının ikazıyla aracı durdurdu. Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen kazayı gören polis memurları kazaya anında müdahale ederken, ağır yaralanan anne Güller Kaya’nın kaza sonrası dili boğazına kaçtı. Çevrede bulunan bir doktorun müdahalesiyle kurtulan anne kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, kızı Sedanur Kaya ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, minibüsün altında kalan anne Güller Kaya’nın vücudunda kırıklar meydana geldi. Hastanede tedavisi devam eden Güller Kaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kızı Sedanur Kaya’nın ise kolu kırıldı, vücudunda ezikler oluştu. Kaza sonrası gözaltına alınan alkollü sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Başımı tekerin altında kalmaktan kurtardım"
Minibüsün altında kalan ve hastanedeki tedavisi süren Güller Kaya, “O kadar ani oldu ki nasıl olduğunu bile anlamadım. Çok ani bir dönüş oldu. Yolda yürüyordum. Minibüs ana yoldan dönüş yaptı. Kendimi arabanın altında buldum. Kaçacak yer bile bulamadım. Minibüs üstümden geçti. ‘Üzerime çıktın geri çekil’ diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sadece bunu diyebildim. Kızım yanımdaydı aklım ona takılmıştı. Başımı tekerin altında kurtarmaya çalıştım. Yoksa başımın üstüne gelecekti. Alkol kullananlar milletin canına kast etmesinler. Alkollü olarak şu arabaların üstüne binmesinler. Milletin canını daha fazla yakmasınlar” dedi.

“Üstümden geçti bunu hissettim”
17 yaşındaki lise öğrencisi Sedanur Kaya ise sadece arabayı gördüğünü ve altında kaldığı anı hatırladığını kaydederek, “Birden oldu. Yürüyorduk. Benim hatırladığım minibüsü bir anda gördük. Ondan sonra kendimi altında buldum. O an hatırlanacak bir şey bile yok. Gördüm ve kendimi altında buldum. Üstümden geçti. Çarptığı anı hatırlamıyorum. Sadece arabayı gördüğüm ve altında kaldığım anı hatırlıyorum. Üstümden geçti bunu hissettim. Araba üstümden geçti sonra durdu. Sonra bir daha bir şey hissettim sanırım geri gelirken tekrar geçmiş. Geri vitese aldığında biraz daha gelseymiş kafamı ezecekmiş” şeklinde konuştu.

“Alkolle aracın üzerine çıkmak bir cinayettir”
Güller Kaya’nın eşi Faruk Kaya da hukuki yoldan sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, “23 Eylül Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Yomra Emniyet Karakolu önünde bu olay gerçekleştiriyor. Yomra istikametinden Trabzon istikametine ticari minübüs giderken ışıklarda içeri girdiği esnada kızım ve eşim ara yolda yürürken onlara çarparak üzerlerinden geçiyor. Eşim kafasını zor kurtarıyor. Üzerlerinden bir kat geçtikten sonra tekrar geri gelerek eşimi bir daha eziyor. Emniyetten görevli memurların bağırmasıyla beraber duruyor. Durmasaydı kızımın da kafasının üzerinden geçecekmiş. Aracın altından kızımı ve eşimi çıkartıyorlar. 13 tane parçalı kırık, akciğer ve karaciğer parçalanıyor, kolunun tendonlarını kopartıyor. Bu kaza değil cinayet. Alkolle aracın üzerine çıkmak bir cinayettir. Kaza anında orada bir doktor vardı. Kaza esnasında eşimin dili boğazına kaçmış, doktor anında müdahale etmiş. Eşime ve kızıma ilk müdahaleyi o doktor yapmış. Şahsı serbest bırakmışlar bununla ilgili hukuki yoldan sonuna kadar mücadele edeceğim. Hakkımızı arayacağım. Böyle kazalar bir daha yaşanmasın. Allah kimseye böyle kazalar vermesin” ifadelerini kullandı.

Sürücü: “Psikolojik sıkıntılarım nedeniyle moralim çok bozuktu”
Minibüsün sürücüsü Gökhan A.’nın savcılığa verdiği ifadede, kazadan önce 34 kadeh içki içtiğini belirterek, “Olaydan yaklaşık 34 saat önce 34 kadeh içki içmiştim. Saat 19.00 sıralarında arkadaşım çay ocağı önüne minibüsüyle geldi. Aracını park ettiğinde yanına gittim. Onu korkutmak için bakımını yaptığım köpeği şakalaşmak için arkadaşıma gösterdiğimde o da köpekten korkup çay ocağına kaçtı. Bu sırada aracı da çalışır durumda yol üzerine bıraktı. Bende aracı alarak bir tur attıktan sonra park edecektim. Amacım biraz müzik dinleyip kafamı dağıtmaktı. Psikolojik sıkıntılarım nedeniyle moralim çok bozuktu. Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldiğimde trafik lambalarında yeşil ışığın yanmasını bekledim. Yeşil yanınca sağ tarafa doğru dönüş yaptım. Bu sırada aracım durma hızına yakın bir süratteydi. Bir süre sonra yakındaki vatandaşlar ve polisler bana dur diye bağırdıklarını görerek aracı hemen durdurdum. Herkes aracın altına yönelince ben de araçtan inerek aracın altına baktım, aracın altında bayan bir şahsın yattığını gördüm. Çevrede toplananlarla birlikte yaralı bayana yardım ettim. Daha sonra polis beni alarak polis merkezine götürdü. Aracı kullandığımda alkollüydüm ve doktorun reçete ettiği ilacı kullanmıştım” ifadelerini kullandı.

TRABZON

01 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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