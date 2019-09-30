Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında İsviçre´nin FC Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almazken, Yusuf Sarı ile Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçının hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar



TRABZON 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.