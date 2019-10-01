Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan hakkında işlem yapıldı

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Trabzon’da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 25 bayan hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 25 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Bayanlardan yabancı uyruklu 4’ü sınırdışı edilirken, 21 bayan için de kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezasına çarptırıldı.

TRABZON 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:46

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