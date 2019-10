Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımıyla 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 10 mağlup olan bordomavililer sahasında ağırlayacağı Basel karşısında galibiyet arayacak.

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 31 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordomavililer, ilk kez bu platformda bir İsviçre ekibiyle oynayacak. Trabzonspor, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordomavililer, İspanya temsilcileriyle de 14 müsabakaya çıktı. Avrupa'da 130 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.



Antrenman ve basın programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor Basel karşılaşması öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantı saatleri belli oldu. Buna göre Teknik Direktör Ünal Karaman ile Abdulkadir Parmak’ın katılacağı basın toplantısı yarın saat 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.30’da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

Misafir takım Basel ise aynı gün 18.45’te Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 19.30’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

