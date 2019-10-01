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Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı

İHA

AraklıBayburt karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı

AraklıBayburt karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, AraklıBayburt karayolunun Kestanelik mevkiinde seyir halinde bulunan Ekrem D. yönetimindeki kamyonet, karşı şeritten sollama yapan bir kamyonete çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Başka bir kıl payı kurtulduğu kazada ağaca çarpan kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler kamyonetin içindeki sürücü Ekrem D. ve Kemal Aygün’ü kamyonet içerisinden çıkartarak, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Ekrem D. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne, Kemal Aygün ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON

02 Ekim 2019 Çarşamba

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