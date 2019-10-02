Trabzonspor, Avrupa'da 131. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa arenasında 131. maçına çıkacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle ilk maçta 22 evinde ise 21'lık skorla mağlup ederek playoff turunda mücadele etmeye hak kazanarak AEK'nın rakibi oldu. Yunan ekibiyle deplasmanda oynadığı maçı 31 kazanan bordomavililer evinde 20 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başararak Basel, Krasnodar ve Getafe ile C grubunda mücadele etmeye hak kazandı. Karadeniz ekibi İspanya'da Getafe ile oynadığı ilk maçı 10 kaybetmişti.

Bordomavili ekip Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 130 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 47 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 173 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 19761977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 20092010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 82, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.



UEFA Avrupa Ligi'nde 83. maç

Trabzonspor, Basel ile UEFA Avrupa Ligi'nde 83. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 19821983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordomavililer, bugüne dek oynadığı 82 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordomavililer, 28 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 109 gole engel olamadı.



Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordomavililer, 19761977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 19831984 sezonunda İtalya'nın Inter, 19901991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 19941995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 10'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 19831984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 10 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 20072008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 60'lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa'da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



En farklı yenilgi Barcelona'ya karşı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordomavililer, 19901991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 72'lik sonuçla mağlup olmuştu.

TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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