Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi

Süper Lig'de 41'lik farklı Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da gözler İsviçre'nin Basel takımıyla oynanacak olan maça çevrildi. Karadeniz temsilcisi, Basel'i devirerek, gruptaki ilk üç puanını almak istiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında deviren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda konuk edeceği Basel'i de eli boş göndererek Avrupa'da moral bulmak istiyor. Grubun ilk maçında Getafe’ye deplasmanda 10 mağlup olan bordomavililer, grubun güçlü takımlarından Krasnodar’ı kendi sahasında 50’la geçen Basel’i yarın sahasında ağırlayacak. Bordomavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa ise uygulanan yoğun program sayesinde maça yetiştirildi.



Grupta siftah peşinde

Trabzonspor, C Grubu'nda, lider Basel karşısında galibiyet alarak grubunda ilk üç puanı almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş karşısında taraftarının desteği ile 41'lık farklı skora ulaşan bordomavililer, baskılı oyununu Basel karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, hafta boyunca rakibin oyun planını bozacak taktik varyasyonlar üzerinde dururken, Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü ilk on biri koruyacağı öğrenildi.

Bordo mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'un yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda konuk edeceği zorlu Basel mücadelesini İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Di Bello'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak.

TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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