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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde bazı derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla, akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere ders vermeye başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde bazı derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla, akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere ders vermeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, KTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçip, kentte eğitim öğretim gören lise öğrencileri ile akademisyenleri buluşturdu. Gerçekleştirilen iş birliğiyle uygulama, Trabzon'daki bazı liselerde, yeni eğitim ve öğretim yılı ile start aldı. Proje okullarının belirlenmesinin ardından şehrin farklı noktalarındaki liselerde akademisyenler derslere girmeye başladı. Uygulama kapsamında KTÜ Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hasan Baş da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta öğrencilere ders verdi.
'OLUMLU KARŞILADIM'
Akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, kendisine okulda ders vermesi için gelen teklifi çok olumlu karşıladığını belirterek, "Çünkü üniversitede öğrencilerle yaptığımız derslerde aradığımız bazı özlemlerin gerçekleştirilebilmesini, ancak ve ancak bize gelen öğrencilere daha önceden kazandırılmış olmasına bağlı olduğu inancındayım.Buradan hareketle, vasıflı makine mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrencilerin alt yapılarının donanımlı olma durumu ne kadar fazla ise o bölümde başarı oranları da o kadar fazla olur" dedi.
'GENÇLERİN, ENERJİSİ OLUMLU KANALİZE EDİLMELİ'
Gençlerin enerjisinin olumlu manada kanalize edilmesi gerektiğini ve bunda kendilerine de önemli görevler düştüğünü kaydeden Baş, "Gençlerimizin enerjileri çok fazla. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizdeki eksiklik ise, gençlerdeki bu enerjinin olumlu manada gereken vasıflara, kanallara, kanalize edilememesidir. Yoksa gençlerimiz pırlanta gibi gençler. Bunları doğru düzgün şekilde yönlendirmemiz lazım. Bu hususta bizlere çok görev düşüyor" diye konuştu.
'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA UZATMASI LAZIM'
Doç. Dr. Baş, projenin Türkiye çapında uygulanması gerektiğine de dikkat çekerek, "Projenin ülkemiz çapında en kısa sürede yayılması temennimiz. Bir eğitim kurumunda size uygun öğrenci perspektifine göz atmak istediğinizde, başarılı olabilmede alt yapısı iyi olan öğrencileri tercih etmeniz doğal hakkınız.  Bunu da ancak, bu gibi projelerle sağlayabileceğiniz gerçeği ortadadır. Bu nedenle bu projeleri destekliyorum ve herkesin taşın altına elini uzatması gerektiğini düşünüyorum. Bu özveriyi, mücadeleyi gerektiriyor. Çünkü üniversitedeki platformda ders vermekle, bu gibi platformda ders vermek arasında çok fark var. Gençleri bu manada olumlu yönde kanalize etmede farklı efor sarf etmek gerekiyor. Herkesin katkısı olması lazım" ifadelerinde bulundu.
'UYGULAMAYI GENİŞLETMEYİ AMAÇLIYORUZ'
Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ise, uygulamayı gelecek yıllarda genişletmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Eğitime farklı bir bakış açısı, farklı bir soluk getirmek ve özellikle mesleki eğitim alan öğrencilerimizin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak için başlattık. Şu anda ilk etapta deneme amaçlı olarak tek bir hocamızla işe başladı. Seneye inşallah bunu daha da genişleterek daha ileri götürerek arttırmayı planlıyoruz. Nihayetinde burası mesleki eğitim kurumu. Halk nezdinde mesleki eğitim kurumlarına olumlu bakış açısı şu dönemde yok. Biz bunu kırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri, uygulamayla bir nevi üniversite provası yaptıklarını dile getirirken, uygulamanın çocuklarında olumlu sonuçlar vereceğine inandığını kaydeden veliler ise, katkı sunanlara teşekkür etti.

TRABZON

02 Ekim 2019 Çarşamba

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