UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapatma cezası

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Trabzonspor Kulübü, UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile Medical Park Stadı´nda oynanan karşılaşmada, güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda oynanacak FC Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok, Güney Kale Arkası Üst G Blok, Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklarının bloke edildiği, ilgili tribünlere kesinlikle taraftar girişinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşılacağı vurgulandı, tüm taraftarların gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.



TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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