Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü Trabzon’da hamsinin 3 kilosu 10 TL’ye kadar geriledi Bol olan hamsi diğer balık çeşitlerinin de fiyatını düşürdü

Trabzon’da bu sezon ilk kez bu kadar çok olan hamsi hem vatandaşı hem de balıkçıyı memnun etti.

Yaklaşık 10 gün önce kilosu 25 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda 3 kilosu 10 TL’den satılırken vatandaşlarda durumdan oldukça memnun.

Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 56 yıldır da ilk kez fiyatının bu kadar düştüğünü söylediler.

Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ettiklerini söyledi.

Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirttiler. Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllardır hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamudun pek olmayınca hamsi bol oldu. Dolayısıyla bol olunca fiyatta düştü. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün 3 kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur” dedi.

Esnaflardan Yakup Bektaşoğlu da yerli hamsinin kilosu 510 TL arasında değiştiğini belirterek “Bugün çok güzel hamsiler geldi. Trabzon, Sinop, hamsisi tezgahlarda yerini almış durumda. Yerli hamsinin kilosu 510 TL arası değişiyor. Sinop hamsisi ise 12,515 TL arasında değişiyor. Mezgit 7,5 TL’den 20 TL kadar var. Balık fiyatları bugün itibariyle düştü diyebiliriz. Bir hafta önce fiyat daha yüksekti. İnşallah fiyatlar daha da düşecek”diye konuştu

Ali Rıza Yeşilyurt adlı vatandaşta fiyattan çok memnun olduklarını ifade ederek” bu sene fiyattan çok memnunuz . Geçen sene doğru dürüst hamsi yiyemedik. Geçen sene palamut daha boldu, bu sene ise hamsi daha bol. Hamsinin son 56 yıldır bu kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. Zaten son 34 yıl hamsi yiyemedik. Bu sene inşallah bol bol yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon hamsinin 3 kilosu 10 TL ile kilosu 15 TL arasında değişirken, mezgit 520, istavrit 1015 barbun 3040 TL’den satılıyor.

TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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