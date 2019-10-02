Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığımız koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde 2729 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığımız koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde 2729 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon “4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Konuyla ilgili Trabzon Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gündoğan ve ilgililer katıldı.
Toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, bu yıl 4. sü gerçekleştirilecek olan zirveye; Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Irak, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya,SriLanka, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan ülkelerinden potansiyel ithalatçı firma ve yatırımcıların davetinin yanında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve ilgili devlet başkanları, bakan ve bakan yardımcılarının da davet edildiğini söyledi.
Vali Ustaoğlu, “Zirve kapsamında ticaret, finans, yatırım, işbirliği, taşımacılık, lojistik ve turizm sektörlerinde panellerin yanı sıra 40 ülkeden yoğunlukla gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri ile makine sektörlerinden firmaların ülkemizdeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği zirvenin katkılarıyla Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi katılımcı ülkelerin dış ticaretini artırmada önemli katkılar sağlamakta ve bu sayede ülkelerine yatırımcıların çekilmesinde büyük işlev görmektedir” dedi.

TRABZON

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
YEREL HABERLER Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü Trabzon’da hamsinin 3 kilosu 10 TL’ye kadar geriledi Bol olan hamsi diğer balık çeşitlerinin de fiyatını düşürdü
YEREL HABERLER Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar ...
UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapatma cezası
YEREL HABERLER UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapatma cezası
Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders
YEREL HABERLER Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders
Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı
Öztürk: “Yaz spor okullarında on binlerce kişi spor yaptı, sıra kış okullarında”
YEREL HABERLER Öztürk: “Yaz spor okullarında on binlerce kişi spor ...
Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor
Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi ...
Trabzonspor, Avrupa'da 131. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da 131. maçına çıkıyor
Uzungöl'de yıkımlar 5 Ekim’de başlıyor Turizm sezonunun sona ermesinin ardından Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için yapı sahiplerine tebligat gönderilmeye başlandı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar 5 Ekim’de başlıyor Turizm ...
Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştıracak
YEREL HABERLER Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştıracak
Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı
Tonya’da ‘Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak’ ele alınacak
YEREL HABERLER Tonya’da ‘Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak’ ...
Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla ...
Anthony Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı
YEREL HABERLER Anthony Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı
Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı gönderiyorlardı ama şimdi... Trabzon’da yaklaşık 30 yıl önce sayıları 500’ü bulan ayakkabı imalatçı sayısı bugünlerde 20’lere kadar geriledi
YEREL HABERLER Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı ...
Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan ...
Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
YEREL HABERLER Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ...
Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı
Anne ve kızını ezen alkollü sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Anne ve kızını ezen alkollü sürücü tutuklandı
Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor
YEREL HABERLER Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor
Genç, Boztepe Seyir Terası'nı anlattı
YEREL HABERLER Genç, Boztepe Seyir Terası'nı anlattı
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X