Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Basel ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi yer almadı. Yusuf Sarı ile Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

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TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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