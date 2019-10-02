Trabzonspor, Basel maçına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor, Basel maçına hazır

İHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve tedavisine başlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa da idmanda yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Basel müsabakasının taktik provası yapıldı.
Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Ivanildo Fernandes, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZON

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Karaman: "Lig ve Avrupa bizim için çok önemli"
YEREL HABERLER Karaman: "Lig ve Avrupa bizim için çok önemli"
Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız
YEREL HABERLER Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını ...
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor (2)
YEREL HABERLER Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor (2)
Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Trabzon 27-29 Kasım tarihlerinde 4. Trabzon İpek Yolu ...
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
YEREL HABERLER Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü Trabzon’da hamsinin 3 kilosu 10 TL’ye kadar geriledi Bol olan hamsi diğer balık çeşitlerinin de fiyatını düşürdü
YEREL HABERLER Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar ...
UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapatma cezası
YEREL HABERLER UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapatma cezası
Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders
YEREL HABERLER Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders
Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı
Öztürk: “Yaz spor okullarında on binlerce kişi spor yaptı, sıra kış okullarında”
YEREL HABERLER Öztürk: “Yaz spor okullarında on binlerce kişi spor ...
Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor
Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi ...
Trabzonspor, Avrupa'da 131. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da 131. maçına çıkıyor
Uzungöl'de yıkımlar 5 Ekim’de başlıyor Turizm sezonunun sona ermesinin ardından Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için yapı sahiplerine tebligat gönderilmeye başlandı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar 5 Ekim’de başlıyor Turizm ...
Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştıracak
YEREL HABERLER Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştıracak
Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı
Tonya’da ‘Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak’ ele alınacak
YEREL HABERLER Tonya’da ‘Hayvancılıkta Üretim ve Kaliteyi Arttırmak’ ...
Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla ...
Anthony Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı
YEREL HABERLER Anthony Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı
Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı gönderiyorlardı ama şimdi... Trabzon’da yaklaşık 30 yıl önce sayıları 500’ü bulan ayakkabı imalatçı sayısı bugünlerde 20’lere kadar geriledi
YEREL HABERLER Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı ...
Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan ...
Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
YEREL HABERLER Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X