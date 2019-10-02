Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, son çalışmasını yaptı.

İsviçre ekibi karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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