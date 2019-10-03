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Uzungöl Platformu'ndan 'yıkım' açıklaması

DHA

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, imar barışına aykırı inşa edilen 118 yapının yıkımına başlanacak olmasına tepki gösteren Uzungöl Platformu, yıkım kararından vazgeçilip, bölge için kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istedi.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, imar barışına aykırı inşa edilen 118 yapının yıkımına başlanacak olmasına tepki gösteren Uzungöl Platformu, yıkım kararından vazgeçilip, bölge için kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istedi.
İmar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına 5 Ekim günü başlanacak. Yıkım kararı, son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sahipleri ile konut sahiplerine, Çaykara Belediyesi'nce yollanan tebligatlar ile bildirildi.
Yıkıma karşı çıkan Uzungöl Platformu üyeleri, bugün işletme sahipleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Yıkım kararının durdurulmasını ve bölge için kalıcı imar uygulaması başlatılmasını isteyen yaklaşık 200 kişilik grup adına konuşan Uğur Çiçek, yaşanan sorunda, yerel yönetimin ilgisiz ve kayıtsız davrandığını öne sürdü. Çiçek, "Eski bir kültüre sahip bu coğrafyada, yaz kış cefa çeken yaklaşık 5-6 bin insan yaşamaktadır. Burada yaşayanların artan konut ihtiyacını karşılamada, yerel ve merkezi yönetimlerimiz maalesef ilgisiz ve kayıtsız kalmışlardır. Uzungöl halkının, dişleri ve tırnakları ile elde ettikleri, birikimleriyle yaptıkları konutlarını çocuklarına ve torunlarına bırakma hakları maalesef ellerinden alınmak istenmektedir. Geçmişten günümüze kadar, atalarından kalan tapulu arazileri üzerinde yaşam alanı yapmak isteyen ya da genişletmek isteyen bölge insanımız ile devletin hazine arazisi üzerinde, ticari işletme yapan diğer bölge insanlarının aynı terazide tartılmaya kalkışılması sizlere ne kadar adaletli gelmektedir" dedi.
'DOĞAYA EN UFAK ZARAR VERİLMEDİ'
Uzungöl´ün doğasına en küçük bir zarar verilmediğini savunan Çiçek, şunları kaydetti:
"Günümüzde her sene milyonlarca turistin ziyaret ettiği, konakladığı Uzungöl, şimdi yıkım ile karşı karşıyadır. Uzungöl´de imar planı bulunmamasına rağmen Uzungöl insanı, kendi tapulu arazisi içerisinde, imkanları ölçüsünde, doğaya zarar vermeden kendi evini ya da tesisini inşa ederek, turizme hizmet sunmaya başlamıştır. Tüm bunları yaparken, dört tarafı orman ile çevrilmiş doğa harikası olmasına rağmen, ormandan tek bir ağaç dahi kesilmemiş,Uzungöl´ün muhteşem doğasına hiçbir şekilde en küçük bir zarar dahi verilmemiştir. 2019 yılının ilk 8 ayı dikkate alındığında, plaka tanıma sistemine göre Uzungöl´e 782 bin araş girişi yapılmış,3 milyon 128 bin turist ülke turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl´ü ziyaret etmiştir. Uzungöl insanı tarih boyunca çalışkan ve uysal yapısı ile hiçbir zaman mahkeme kapısını tanımamıştır. Ancak getirilemeyen imar planı sebebi ile günümüzde 800-850 kişi mahkeme süreci ile karşı karşıya gelmiş, hatta ceza alarak hapis yatmak zorunda kalmıştır."  
'BU ÇARPIKLIĞI DÜZELTMEYE HAZIRIZ'
Bölge için uygulanabilir imar planı düzenlemesi getirilmesi önerisinde bulunan ve çarpık yapılaşmanın düzeltilmesi için hazır olduklarını kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:
"Üzülerek ifade etmek isteriz ki; Uzungöl insanı alkışı hak etmesi gerekirken, gelinen noktada, alın teri ve emeğini kaybedecek duruma gelmiştir. Çünkü kendi elinde olmayan, getirilemeyen imar planı sebebi ile cezalandırılacak bir konuma getirilmiş, işyerleri ve konutlar için yıkım kararı verilmiştir. Uzungöllü, olmayan bir imar planına nasıl uyabilirdi? Hukuki olarak soralım, kuralları konulmamış olan bir imar planından dolayı Uzungöl insanını, cezalandırmaya kalkmak sizlere ne kadar adaletli görünüyor? Uzungöl halkı olarak imar planı ortaya konulduktan sonra fiziki görünüm olarak Uzungöl'ün ismine hiç yakışmayan çarpık görünümlü yapıların düzeltilmelerinin çok kolay olduğunu da rahatlıkla görmekteyiz. Ve de bu çarpıklığı düzeltmeye hazırız. En büyük özlemimiz, yetkililerimiz tarafından Uzungöl´ü koruyacak olan hem de insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan uygulanabilir bir imar planının bir an önce halkımızın önüne konulmasıdır."
UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ
Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

TRABZON

03 Ekim 2019 Perşembe

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