İstanbul’daki Trabzon tanıtım günlerinde Akçaabat Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bu yıl 36 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da 11. kez düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nde Akçaabat Belediyesi’nin standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Akçaabat’ın tarih kokulu Ortamahalle’sini İstanbul’a taşıyan Akçaabat Belediyesi’nin standı yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 36 Ekim 2019 tarihleri arasında Yenikapı etkinlik alanında yapılan Trabzon Tanıtım Günleri’nde Akçaabat Belediyesi ziyaretçilerini horon gösterisi ve un helvasıyla karşılıyor. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Düzenlenen tanıtım günleri; tanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik ve dostlukların pekişmesine; iller ve ilçeler arasında bilgi, tecrübe ve işbirliği paylaşımın artmasına vesile olmaktadır. Akçaabat’ımız markalaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Belediyecilik sadece şehri imar etmek değil, vatandaşlarımızı kültür ve sanat anlamında da doyum noktasına ulaştırmak için çalışmaktır. Tanıtım günlerinin ilk günlerinde standımıza ilgi gösteren ve standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ediyor; Trabzon sevdalılarını, memleket hasreti çekenleri ve şehrimizi tanımak isteyenleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TRABZON 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:48

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