Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordomavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılan bordomavili kafileyi taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

TRABZON 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:48

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