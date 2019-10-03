Trabzonspor - Basel maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN ROTASYONLU KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının 11´inden farklı olarak Basel karşısında 4 değişikliğe giderek Pereira, Sosa, Nwakaeme ile Kamil Ahmet'i bu maçta dinlendirip, bu oyuncuların yerine 11'de Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban´ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.HÜSEYİN SAĞBEK OYNADI

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, Basel maçında dinlendirilen Pereira´nın yerine sağbekte görev yaptı. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman sağbekte görev yapan Hüseyin Türkmen, bu sezon ise ilk kez bu mevkide maça başladı.

STURRIDGE MAÇ İÇİN İZİN YAPMADI

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bugüne kadar ilk 11´de forma giyme şansı bulamayan Daniel Sturridge, Basel maçı öncesi yoğun bir antrenman programına tabi tutuldu. İngiliz golcü önceki gün tüm oyunculara verilen izin hakkını kullanmayarak tesislerde maça yönelik özel çalışma yaptı. Ünal Karaman'ın 11'de görev verdiği Sturridge de bu maça ailesini davet ederek tribündeki yerlerini almasını istedi.

KAPTAN OLARAK SAHAYA UĞURCAN ÇAKIR ÇIKTI

Trabzonspor´da Jose Sosa ve Pereira´nın 11'de görev almaması nedeniyle yokluğunda sahaya takım kaptanı olarak 23 yaşındaki genç kaleci Uğurcan Çakır çıktı. Uğurcan, bu sezon ilk kez bir maça takım kaptanı olarak çıktı.

BASEL'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Luzern maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Koller, Blas Riveros ve Arthur'un yerine bu maçta Petretta ile Ademi'ye 11'de forma şansı tanıdı.

TARAFTARLAR MEŞALELER İLE TAKIMI STADA UĞURLADI

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan´ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15´te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar burada meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Basel karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, bir grup taraftar da maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımı meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak stadyuma uğurladı. Ayrıca Trabzonspor taraftarı karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Basel taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

5 BİN TARAFTAR MAÇI İZLEYEMEDİ

Trabzonspor´un Sparta Prag ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle güney tarafı kale arkası tribününde yer alan 5 bin taraftar maça alınmadı. Bu tribünler boş kalırken, diğer tribünlerin tamamına yakını ise doldu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Basel Kulübü yönetimine yemek verildi. Yemekte bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sertaç Güven ile Dursun Ali Sakarya´nın yanı sıra Basel´in CEO´su Rolan Henri ve yönetim kurulu üyelerinden Alexander Stähelin ile Barbara Bigler, Sportif Koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal yer aldılar. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.



TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

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